Sakarya Adapazarı ve Erenler'de DEAŞ operasyonunda 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.

Adapazarı ve Erenler ilçelerinde özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde örgüt içinde faaliyet gösterdiklerine ilişkin haklarında bilgi ve belge bulunan, 5'i Irak ve biri Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer yabancı uyruklular ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.