Sakarya Akyazı\'da Alzheimer hastası kadın orman ve dere yataklarında aranıyor

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Havva Boğaz (58) için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Havva Boğaz, önceki gün akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Durumdan endişelenen ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kadını bulmak için özellikle ormanlar ve dere yataklarında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.