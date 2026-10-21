Sakarya Akyazı'da fotokapanlar ayı ve karacayı yavrularıyla kaydetti

Sakarya Akyazı'da fotokapanlar ayı ve karacayı yavrularıyla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personelinin Akyazı'daki ormanlık alana yerleştirdiği fotokapanlar, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayıyı yavrularıyla kaydetti. Görüntülerde ayının su kenarında yavrularıyla gezdiği, çakalın yiyecek aradığı görülüyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Fotokapanlar, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayı ile yavrularını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.
Görüntülerde, ormanda su kenarında yavrularıyla gezen ayı, su kenarında yiyecek arayan çakal, ormanda yürüyen ayı ve karaca yer alıyor.
Kaynak: AA
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