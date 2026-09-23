Sakarya Akyazı'da iki otomobil çarpıştı, yaralı sürücülerden birinin ayağı kırıldı

Sakarya Akyazı'da iki otomobil çarpıştı, yaralı sürücülerden birinin ayağı kırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da Karacasu Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı; kazada yaralanan sürücüler Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücülerden birinin ayağı kırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Karacasu Caddesi'nde plakaları öğrenilemeyen E.A. (21) idaresindeki otomobil ile M.S. (61) yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan E.A'nın ayağı kırıldığı ve sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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