Sakarya Arifiye\'de radar aracı ve kamyona çarpan TIR sürücüsü yaşamını yitirdi

Sakarya Arifiye'de radar aracı ve kamyona çarpan TIR sürücüsü yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Arifiye'de radar görevi yapan polis aracı ve kamyona çarpan TIR'ın ağır yaralanan sürücüsü, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sürücünün cenazesinin otopsi sonrası memleketi Karabük'ün Akmanlar köyüne gönderileceği belirtildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, radar görevi yapan polis aracı ve kamyona çarpan TIR'ın ağır yaralanan şoförü İsa Himmetoğlu (43) kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine karşın yaşamını yitirdi. Himmetoğlu'nun cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Karabük'ün Akmanlar köyüne gönderileceği belirtildi.
İsa ÇİÇEK/SAKARYA,
Kaynak: DHA
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