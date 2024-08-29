Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Alemdar, Zafer Bayramı'nın millet olarak yazılan en önemli destanlardan biri olduğunu belirtti. Türk milletinin, bağımsızlığına asla pranga vurdurmayacağını 102 yıl önce tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Alemdar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

29.08.2024 15:47
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, Zafer Bayramı'nın millet olarak yazılan en önemli destanlardan biri olduğunu belirtti.

Türk milletinin, bağımsızlığına asla pranga vurdurmayacağını 102 yıl önce tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Alemdar, şunları kaydetti:

"Türk Milleti bağımsızlığından asla taviz vermemiş, bu uğurda büyük bedeller ödemiş ama asla bir başka milletin boyunduruğuna girmemiştir. Biz bu coğrafyada asırlardır birlikte yaşamış, bizi biz yapan değerlerimizi koparmak isteyenlere karşı birlikte çarpışmış, birlikte şehit olmuş milletin torunlarıyız. Ecdadımız işte tam olarak bunu bir asır önce dünyaya göstermiştir. Bu birliğimizi bozmak isteyenler amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar."

Alemdar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman ordunun dünyaya namzet olan cesaretiyle tarihe not olarak düştüğü büyük destanın 102'inci yılını kutladıklarına işaret ederek, "Bu destanı yazan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Bu vesileyle bir kez daha aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yusuf Alemdar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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