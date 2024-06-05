Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi\'nde Yıl Sonu Sergisi Açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde düzenlenen eğitim dönemi kapanış sergisi, 7 Haziran'da Sakarya Sanat Galerisi'nde açılacak. Hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, ahşap oyma, sedef kakma, cilt, katı hendesi, tezyinat, çamur şekillendirme ve kaligrafi gibi 11 farklı branşta eğitim alan kursiyerlerin 1052 eseri sergilenecek. Tüm sanatseverlerin davetli olduğu sergide toplamda 175 eser beğeniye sunulacak.

05.06.2024 16:05
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde yıl sonu sergisi açılacak.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sanatlarda eğitim dönemi kapanış sergisi, 7 Haziran'da saat 18.00'de Sakarya Sanat Galerisi'nde düzenlenecek törenle açılacak.

Hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, ahşap oyma, sedef kakma, cilt, katı hendesi, tezyinat, çamur şekillendirme ve kaligrafi gibi 11 farklı branşta eğitim alan kursiyerler 12 uzman eğitmen eşliğinde 1052 eser ortaya çıkardı.

Toplamda 175 eserin beğeniye sunulacağı yıl sonu sergisine tüm sanatseverler davet edildi.

Çocuklar şenlikte doyasıya eğlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu etkinliklerine Çevre Haftası Çocuk Şenliği ile başladı.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişebilmelerini sağlamak amacıyla Aziz Duran Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Şenlikte, hikaye, botanik, kara kalem, resim boyama, geri dönüşüm ve çiçek ekim atölyelerine katılan çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadı.

Şişme oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklara, yüz boyama etkinliği sunuldu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Palyaço ve kukla gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, çuval ve mandal kapma yarışları eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Şenlik sonunda tüm çocuklara belediye tarafından hazırlanan çanta hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya'nın cennet doğasını, çevresini, yeşilini geleceğe miras bırakmak için hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin doğasının, doğal kaynaklarının ve eşsiz tabiatının korunması, hepimizin sorumluluğundadır. Bu şehri geleceğe taşıyacak olan çocuklarımıza ve gençlerimize doğru bilinci aşılamak ise bizim görevimizdir ve yerine getireceğiz. Biz de Çevre Haftası'nda böyle renkli etkinlikle tüm Türkiye'ye mesaj vermek istedik. Çocuklarımızın yüzünü gülümsetecek etkinliklerimiz inşallah hiç bitmeyecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açılıyor - Son Dakika
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