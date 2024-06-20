Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince 100 bin kişiyi ücretsiz taşıdı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince 100 bin kişiyi ücretsiz taşıdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince 100 bin kişiyi ücretsiz taşıdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 100 bin kişiyi ücretsiz taşıdı. Belediye, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, Sakarya'ya en kaliteli hizmeti sunmayı ve insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefledi. Bayram tatili boyunca sorunsuz hizmet sağlamak için çalışmalarını sürdüren belediye, 100 bin vatandaşın ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanmasının mutluluğunu dile getirdi.

20.06.2024 15:47
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 100 bin kişiyi ücretsiz taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya'ya en kaliteli, güzel hizmeti sunmak ve insanların hayatını kolaylaştırmak için vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket edildiği belirtildi.

Bayram tatili boyunca vatandaşın sorunsuz hizmet alması için mesainin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, "Ücretsiz ulaşım hizmetimize talep gösteren 100 bin vatandaşımızın yüzündeki mutluluğu görmek, bizim için en önemli ayrıntıdır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince 100 bin kişiyi ücretsiz taşıdı - Son Dakika

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