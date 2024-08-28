Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Zafer Bayramı fotoğraf sergisi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Zafere Giden Yol" adlı fotoğraf sergisi açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde 30 Ağustos Cuma günü saat 11.30'da açılacak sergide, zaferin nasıl bir atmosferde ve ne zorluklarla kazanıldığını anlatan fotoğraflar yer alacak.

Sergi, 8 Eylül Pazar gününe kadar gezilebilecek.