Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde Eylem - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde Eylem

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalindeki eylemle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, işletmecilerin keyfi olarak terminali kapatması nedeniyle yolcuların mağdur olduğu belirtildi.

20.08.2024 16:47
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden şehirlerarası otobüs terminalindeki eyleme ilişkin yapılan açıklamada, "Transit otobüslerin terminale giriş çıkışları, yolcu iniş ve binişleri aralıksız devam etmekte. Yolcuların mağduriyeti Büyükşehir Belediyesinden değil, keyfi sebeplerle kapatma kararı alan firmalardan kaynaklanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında, işletmesi belediyeye ait Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde Belediye Meclisinin 2022 yılında aldığı karara karşı duruş sergileyen bazı işletmecilerin kepenklerini kapatarak, vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlayıp mağdur olmalarına sebebiyet verdiği belirtildi.

Açıklamada, dün saat 23.00'ten itibaren terminal içerisinde yaşanan sorunların, işletmecilerin aldığı kapatma kararından kaynaklandığı, vatandaşların mağduriyetleriyle ilgili süreci bilet aldıkları acente ve firmalarla görüşmeleri gerektiği kaydedildi.

Belediyenin yıllardır en ufak bir aksamaya fırsat vermeyerek vatandaşlara 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunduğu terminal tesisinde faaliyetlerine ilk andan itibaren devam ettiği aktarılan açıklamada, "Otobüs terminalinin kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır ve kapatılması kesinlikle söz konusu olmamıştır. Transit otobüslerin terminale giriş çıkışları, yolcu iniş ve binişleri aralıksız devam etmekte. Yolcuların mağduriyeti Büyükşehir Belediyesinden değil, keyfi sebeplerle kapatma kararı alan firmalardan kaynaklanmaktadır. Şehirler arası ulaşım için bilet alan ancak mağdur olan tüm vatandaşlarımız, hizmet aldığı ilgili acentelere ulaşarak yasal haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehrimize ve yolculara en iyi hizmeti sunmak için gayretle çalışmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde Eylem - Son Dakika

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