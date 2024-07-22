Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye başlayacak gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak için tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz-2 Ağustos'ta Adapazarı Kültür Merkezi önünde 10.00 ila 18.00 arasında uzmanlar tarafından verilen danışmanlık hizmetiyle öğrenci adaylarının tercih dönemine katkı sağlanacak.

Belediye olarak gençlere yol göstermeye devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sakarya'mızın geleceğini parlatacak gençlerimize tecrübe aktarmaya, onlara yol göstermeye devam ediyoruz. YKS tercih danışmanlığımız da uzmanlar eşliğinde başlıyor. Onların sonuçlarına bakarak doğru yerlere yönelmelerini sağlayacağız. Gençleri her zaman destekleyecek ve hep yanlarında olacağız. Her bir gencimizi bekliyoruz."