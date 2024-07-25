Sakarya Büyükşehir Belediyesi YKS başarılı öğrencilere tercih hizmeti veriyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi YKS başarılı öğrencilere tercih hizmeti veriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için tercih hizmeti veriyor. Atatürk Kültür Merkezi önünde açılan 'YKS Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası'nda, alanında uzman bir ekip tarafından üniversite adaylarına hizmet veriliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, gençleri doğayla buluşturmak amacıyla 'Genç Atölye' programı kapsamında öğrencileri Maden Deresi'ne götürdü. Burada tarihi ve doğal alanlar hakkında bilgi verildi ve katılımcılar doğayı tecrübe etti.

25.07.2024 17:13
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için tercih hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi önünde alanında uzman ekibin, tercih başvurusu yapacak üniversite adaylarına hizmet verdiği "YKS Tercih Danışma ve Rehberlik Noktası" açıldı.

Tercih danışma ve rehberlik noktası, 10.00-18.00 saatlerinde üniversite adaylarına hizmet verecek.

"Ergen Anne ve Babası Olmak" semineri düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde Ecran Alim Albayrak, "Ergen Anne ve Babası Olmak" semineri verdi.

Albayrak, 12-21 yaş arasındaki döneminin ergenlik olarak tanımlandığını dile getirerek, "Ergenlik döneminde birey fiziksel, duygusal ve bilişsel olarak büyük değişimler geçirmektedir. Bu değişimler onun iç çatışmalarla zorlanmasına, özellikle aile bireyleri ile fikir ayrılıkları yaşamaya başlamasına sebep olmaktadır. Bunların hiç yaşanmaması bize bir problem olduğunu düşündürür çünkü ergen kendi benliğini şekillendirmeye çalışıyor. İçsel karmaşasını en fazla yansıttığı bölüm burası olacaktır." ifadelerini kullandı.

Maden Deresi'nde doğa yürüyüşü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genç Atölye", öğrencileri doğayla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, "Genç Atölye" kapsamında öğrencileri Maden Deresi'ne götürdü.

Şehrin tarihi, turistik ve doğal alanlarını tanıtan program kapsamında tarihi eski dönemlerine kadar uzanan Maden Deresi'nin hikayesi gençlere uzman ekip tarafından anlatıldı, katılımcılar doğayı yaşayarak tecrübe etti.

Kaynak: AA

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