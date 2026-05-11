Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

11.05.2026 10:30
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yusuf Alemdar, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi yakınları, engelli bireyler ve ailelerinin yanı sıra Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) sakinleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, anneliğin taşıdığı kutsiyetin hiçbir değerle ölçülemez olduğu ifade etti.

Trafik Haftası'nda pedal çevrildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Trafik Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Alemdar tarafından başlatılan tura katılan vatandaşlar, Demokrasi Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar pedal çevirdi.

Etkinliğin ardından katılımcılara çekilişle 54 bisiklet hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, bisikletin çevreci ve güvenli bir ulaşım aracı olduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da etkinlikten dolayı Başkan Alemdar'a teşekkür etti.

YADEM tarafından doğa yürüyüşü yapıldı

YADEM tarafından Sapanca ilçesinde yaşlı bireylere yönelik yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sapanca'da hizmete açılan Huzur Koridoru'nda hemşireler eşliğinde yürüyüş yapan yaşlı bireylere doğru nefes alma teknikleri, yürüyüş ritminin ayarlanması ve kas eklem sağlığını koruyucu temel spor hareketleri hakkında eğitim verildi.

Yürüyüşlere katılmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlar 444 40 54 numaralı hattan ya da Aziz Duran Parkı'nda bulunan YADEM'e giderek kayıt yaptırabiliyor.

Kaynak: AA

