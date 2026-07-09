Sakarya'da 10 Milyonluk Taklit Ürün Operasyonu - Son Dakika
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Sakarya'da 10 Milyonluk Taklit Ürün Operasyonu

Sakarya\'da 10 Milyonluk Taklit Ürün Operasyonu
09.07.2026 11:49
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Sakarya'da düzenlenen operasyonda 10 milyon lira değerinde 5 bin 420 taklit forma ve ayakkabı ele geçirildi.

Sakarya'da 10 milyon 680 bin lira değerinde 5 bin 420 taklit forma ve spor ayakkabı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Karapürçek, Pamukova ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 7 milyon 350 bin lira olan farklı markalara ait 4 bin 466 taklit takım forması ile 3 milyon 330 bin lira değerinde çeşitli markalarda sahte 954 spor ayakkabı ele geçirildi.

Operasyona ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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