Sakarya'da 218 bin 560 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika
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Sakarya'da 218 bin 560 öğrenci ders başı yaptı

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya'da 218 bin 560 öğrenci, 13 bin 467 öğretmen rehberliğinde ders başı yaptı. Sakarya'da 42 yeni eğitim ve öğretim binasının hizmete sunulduğu belirtildi.

09.09.2024 21:30
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Sakarya'da 218 bin 560 öğrenci ders başı yaptı

SAKARYA - 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya'da 218 bin 560 öğrenci, 13 bin 467 öğretmen rehberliğinde ders başı yaptı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Mehmet Demir İlkokulu'nda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılında öğrencilere daha iyi hizmet verebilmek için ellerinden gelen gayretin fazlasını göstereceklerini söyledi. Bakırtaş, "Tarihi İpek Yolu üzerine bulunan, farklı kültürlerin ezgilerinin çalındığı Sakarya'mızda bugün 13 bin 467 öğretmen ve 218 bin 560 öğrencimizle birlikte yeni bir eğitim ve öğretim yılına başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Kadim medeniyetimiz ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla öğretmenlerimiz ve paydaşlarımızla el birliğiyle kenetlenerek bakanlığımızın politikaları çerçevesinde hizmetlerimizi aralıksız yürütmekteyiz" dedi.

"Eğitim ve öğretim bir birinden ayrılmaz"

Eğitim ve öğretimin ilk olarak ailede başladığını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Velilerimiz sadece çocuklarının devamından, okula gidiş ve gelişlerinden değil öğretmenleriyle kuracakları ilgi, alaka ve en önemlisi de manevi destekleriyle öğretim aşamasında çocuklarımızı geleceğe daha rahat hazırlayacağımızı düşünüyorum. Eğitim ve öğretim bir birinden ayrılmaz bütün olmakla beraber inşallah öğretmenlerimiz yaptıkları fedakarlıklarla çocuklarımızı yetiştirmek için gece gündüz çalışarak onları eğitirken velilerimizin de öğretim noktasında onlara yardımcı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"İlimizde bu yıl yeni hizmete alınan 42 eğitim öğretim binamız vardır"

Sakarya'da 42 yeni eğitim ve öğretim binasının hizmete sunulduğunu aktaran Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Eğitim, öğretim dediğimiz kavramın bir tek gayesi vardır o da insan yetiştirmek. Bu insan yetiştirme kavramının da tek boyuta sığdırmaya çalıştığımız zaman istenilen neticeyi alamadığımızı da hepimiz biliyoruz. Çok yönlü olarak üstünde durulması gereken bir kavram her şeyden önce eğitim ve öğretim yapılacak binaların daha sağlam ve daha güvenli hale getirilmesi en önemli hususların başındadır. Rahatlıkla söyleyebilirim eski binaların yenileştirilmesi ve yeni binaların yapılmasında en sistematik çalışan Milli Eğitim Bakanlığıdır. Son 4-5 yıldır özellikle hem Sakarya'da hem de diğer illerde bakanlık çok büyük yatırımlar yapmıştır. Sadece ilimizde bu yıl yeni hizmete alınan 42 eğitim öğretim binamız vardır ve eminim yılsonuna kadar buna yenileri de eklenecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sakarya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da 218 bin 560 öğrenci ders başı yaptı - Son Dakika

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