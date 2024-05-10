Sakarya\'da 220 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'da 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 220 ton karışımlı kaçak akaryakıt ile akaryakıt üretiminde kullanılan malzeme ve filtre ele geçirildi.
İşletme mühürlenirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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