Sakarya\'da 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 2\'si tutuklandı

SAKARYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı, Erenler ve Sapanca ilçelerinde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo skunk, 557 sentetik hap, 5 parça halinde 3,39 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ç. (26), E.A. (26), E.A. (22), K.T. (32), D.T. (31) ve O.M. (32) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve D.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 4 şüpheli serbest bırakıldı.