Sakarya'da 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya'da 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya\'da 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da düzenlenen operasyonda İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk ettiği tespit edilen şüphelinin iç beden muayenesinde 57, valizinde 10 parça olmak üzere 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen operasyonda iç beden muayenesinde 57 parça uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul'dan Ankara'ya otobüsle giden İran uyruklu S.A'nın (45) yutmak suretiyle uyuşturucu sevk edeceğinin tespiti üzerine zanlıyı muayene etti.

Şüphelinin iç beden muayenesinde 57 parça, valizinde ise 10 parça olmak üzere 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
3. SayfaİstanbulSakaryaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor 900 lira bile kurtarmıyor Sipariş yağıyor ama yüzü gülmüyor! 900 lira bile kurtarmıyor
Evlilik yıl dönümüne 1 gün kalmıştı Tarlada kahreden son Evlilik yıl dönümüne 1 gün kalmıştı! Tarlada kahreden son
Salah’ın karşısına bir Salah daha çıktı Salah'ın karşısına bir Salah daha çıktı
91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti Kamera tüm olanları kaydetti 91 yaşındaki hastaya hemşire şiddeti! Kamera tüm olanları kaydetti
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
19:11
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
18:42
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
Pompalı tüfekle ateş açmaya kalktı, önüne geçen şahıs durdurdu
18:24
İspanya’daki tren kazasında can kaybı 68’e yükseldi
İspanya'daki tren kazasında can kaybı 68'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 21:28:20. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 459 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android