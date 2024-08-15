Sakarya\'da ahşap askı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ahşap askı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yağcılar Mahallesi'nde bulunan 2 bin metrekarelik ahşap askı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi ile Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

Yangın nedeniyle çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Sağlık ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı kişilere ve itfaiye personeline ambulansta müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, atölye kullanılamaz hale geldi.