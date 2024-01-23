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Sakarya'da Alkollü Sürücüden Akaryakıt İstasyonuna Çarpma: 3 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Alkollü Sürücüden Akaryakıt İstasyonuna Çarpma: 3 Yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alkollü bir sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı ve 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Sakarya\'da Alkollü Sürücüden Akaryakıt İstasyonuna Çarpma: 3 Yaralı
23.01.2024 - 17:27,  Güncelleme: 17:28
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonuna ait tabelaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Sakarya istikametinden Bilecik yönüne giden B.K. (25) idaresindeki 54 ABA 895 plakalı otomobil, Turgutlu mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.K. ile otomobilde bulunan M.Y. (22) ve M.C. (25) yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan sürücü B.K'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Alkollü Sürücüden Akaryakıt İstasyonuna Çarpma: 3 Yaralı - Son Dakika
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