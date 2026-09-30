Erenler\'de durdurulan araçtan bonzai hammaddesi çıktı: 6 kişiden 5\'i tutuklandı

Erenler'de durdurulan araçtan bonzai hammaddesi çıktı: 6 kişiden 5'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'dan Sakarya'ya gelen bir araçta yapılan aramada, 500 ve 70 gramlık iki parti halinde sentetik kannabinoid hammaddesi bulundu. İncelemeye göre bu madde yaklaşık 1 ton 772 kilo bonzai üretmeye yetecek miktarda. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken biri savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
SAKARYA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta 1 ton 772 kilo bonzai üretiminde kullanılabileceği tespit edilen sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İSTANBUL'DAN GELEN ARAÇTA ARAMA
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan gelen içerisinde 6 şüphelinin bulunduğu araç Erenler ilçesi mevkisinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada 500 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 2 parça halinde toplam 70 gram beyaz toz şeklinde sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerin yapılan incelemesinde, yaklaşık 1 ton 772 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek madde olduğu tespit edildi.
6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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