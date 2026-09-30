Erenler'de durdurulan araçtan bonzai hammaddesi çıktı: 6 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erenler'de durdurulan araçtan bonzai hammaddesi çıktı: 6 kişiden 5'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erenler\'de durdurulan araçtan bonzai hammaddesi çıktı: 6 kişiden 5\'i tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Sakarya'ya gelen bir araçta yapılan aramada, 500 ve 70 gramlık iki parti halinde sentetik kannabinoid hammaddesi bulundu. İncelemeye göre bu madde yaklaşık 1 ton 772 kilo bonzai üretmeye yetecek miktarda. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken biri savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

SAKARYA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta 1 ton 772 kilo bonzai üretiminde kullanılabileceği tespit edilen sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İSTANBUL'DAN GELEN ARAÇTA ARAMA

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan gelen içerisinde 6 şüphelinin bulunduğu araç Erenler ilçesi mevkisinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada 500 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 2 parça halinde toplam 70 gram beyaz toz şeklinde sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerin yapılan incelemesinde, yaklaşık 1 ton 772 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek madde olduğu tespit edildi.

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Narkotik SuçlarGüvenlik3. SayfaNarkotikİstanbulErenlerSakaryaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
22:04
Bu adam gerçekten de çok zeki Lamine Yamal’dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf
21:53
A Milli Takım’da felaket göz göre göre geldi
A Milli Takım'da felaket göz göre göre geldi
21:23
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 22:36:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Erenler'de durdurulan araçtan bonzai hammaddesi çıktı: 6 kişiden 5'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei