Erenler\'de durdurulan araçtan bonzai hammaddesi çıktı: 6 kişiden 5\'i tutuklandı

SAKARYA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta 1 ton 772 kilo bonzai üretiminde kullanılabileceği tespit edilen sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İSTANBUL'DAN GELEN ARAÇTA ARAMA

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan gelen içerisinde 6 şüphelinin bulunduğu araç Erenler ilçesi mevkisinde durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada 500 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 2 parça halinde toplam 70 gram beyaz toz şeklinde sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddelerin yapılan incelemesinde, yaklaşık 1 ton 772 kilo bonzai üretiminde kullanılabilecek madde olduğu tespit edildi.

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.