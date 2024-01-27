 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da ayakkabı tamirciliği mesleği zor günler geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da ayakkabı tamirciliği mesleği zor günler geçiriyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 24 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Tevrat Altundağ, eskisi kadar rağbet görmeyen mesleği ayakta tutmaya çalışıyor. Altundağ, çırak bulamamaktan yakınıyor ve mesleği yaşatmaya çalışacağını belirtiyor.

Sakarya\'da ayakkabı tamirciliği mesleği zor günler geçiriyor
27.01.2024 - 11:43,  Güncelleme: 11:46
Abone Ol

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 24 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Tevrat Altundağ, eskisi kadar rağbet görmeyen mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

İlçe merkezinde 13 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet vermeyi sürdüren Altundağ, çırak bulamamaktan yakınıyor.

Altundağ, AA muhabirine, 2000 yılında lokantada garson olarak çalışırken ayakkabı tamircisi ağabeyinin işi bırakması üzerine dükkanı devraldığını söyledi.

Meslek sahibi olmanın önemine değinen Altundağ, "Eskiler, bize mesleğin altın bir bilezik olduğunu, hiçbir zaman değerinin düşmeyeceğini söylerlerdi." dedi.

Altundağ, zamanla kendisini geliştirdiğini ve mesleğini severek yaptığını anlatarak, "Mesleğini sevmek, kendini sevmektir. Meslek aşkı hiçbir şeye benzemez. Nasıl ki kalbin senin bir parçan, o olmadan yaşamıyorsan meslek de aynı. Onunla yaşayacaksın." diye konuştu.

Çırak bulmakta zorlandığını aktaran Altundağ, elinden geldiğince mesleği yaşatmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kocaali, Sakarya, Tevrat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da ayakkabı tamirciliği mesleği zor günler geçiriyor - Son Dakika


11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma

Son Dakika
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 12:00:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da ayakkabı tamirciliği mesleği zor günler geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement