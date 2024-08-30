Sakarya'da balıkçılar 'Vira Bismillah' demeye hazır: 'Palamut bu sene yüz güldürecek' - Son Dakika
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Sakarya'da balıkçılar 'Vira Bismillah' demeye hazır: 'Palamut bu sene yüz güldürecek'

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Sakarya'da denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar, palamut balığından umutlu olduklarını söyledi. Karasulu balıkçılar, Karadeniz'de palamut, çinakop ve hamsinin bol olmasını bekliyor. Balıkçılar, bu yılın verimli geçeceğini ve fiyatların düşeceğini belirtti.

30.08.2024 10:47
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Sakarya'da balıkçılar 'Vira Bismillah' demeye hazır: "Palamut bu sene yüz güldürecek"

SAKARYA - Denizlerde 1 Eylül'de kalkacak olan av yasağı kalkması sonrasında denizlere açılacak Sakarya'daki balıkçılar, hazırlıklarını tamamladı. Ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, bu sene palamut balığından umutlu olduklarını söyledi.

15 Nisan'da başlayan avlanma yasağının biteceği 1 Eylül'e sayılı günler kaldı. Pazar günü sabaha karşı 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açılmaya hazırlanan Karasulu balıkçılar, hazırlıklarını tamamladı. Bölge balıkçıları, bu yıl Karadeniz'de palamut balığının bol olacağını söylerken çinakop ve hamsinin de bol olmasını beklediklerini ifade etti. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, "Yeni sezon için hazırlıklarımızı tamamladık. Hazır durumdayız. 15 Ağustos itibariyle çapari avcılığı başlamıştı, bu vesileyle balığın çok fazla olduğunu da gördük. Bu yıl verimli geçecek diye düşünüyorum. Tüm reislere, çalışanlara ve emekçilere hayırlı bir sezon olsun" dedi.

"Halkımız bu sene bol miktarda balık yiyecek"

Denizlerde palamut balığında artış olduğunu aktaran Bıçakcı, "Bu yıl palamut kendini erken gösterdi ve yüz güldürecek gibi. 1 Eylül'de tüm gırgır, trol, voli ve uzatma avcıları 'vira bismillah' diyecek. Balık fazla olunca fiyatları da düşecek, halkımız bu sene bol miktarda balık yiyecek. Palamut balığının yanı sıra çinakop ve hamsinin de zamanı gelince bol olmasını bekliyoruz" balıkçı Nurullah Topuz, "2024 sezonu herkese hayırlı olsun. İyi bir sezon bekliyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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