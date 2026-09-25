Sakarya'da belgesiz midyeye 56 bin 666, küçükbaş hayvana 173 bin 200 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Sakarya'da belgesiz midyeye 56 bin 666, küçükbaş hayvana 173 bin 200 TL ceza kesildi

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Sakarya\'da belgesiz midyeye 56 bin 666, küçükbaş hayvana 173 bin 200 TL ceza kesildi
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Sakarya'da jandarma ekiplerince otoyol gişelerinde yapılan denetimlerde belgesiz taşınan 2 ton 280 kilogram midye ile 156 küçükbaş hayvana el konuldu. Midyeler için 56 bin 666, küçükbaş hayvanlar için 173 bin 200 lira ceza kesildi.

Sakarya'da belgesiz taşındığı tespit edilen 2 ton 280 kilogram midye ile 156 küçükbaş hayvana el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı gişelerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 152 çuval içerisinde 2 ton 280 kilogram midye bulundu.

İncelemelerde, sevk nakli için bulundurulması gereken menşei belgesi ile sevk ve irsaliye evrakının bulunmadığı belirlendi. Midyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araç sürücüsüne Karayolu Taşıma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 10 bin 666, ayrıca menşei belgesi bulunmadığından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 46 bin olmak üzere toplam 56 bin 666 lira para cezası kesildi.

Pasaportsuz ve sağlık raporsuz küçükbaş hayvan taşımacılığına 173 bin 200 lira ceza

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde bir kamyonun kasasında yapılan kontrolde, 156 küçükbaş hayvanın pasaportsuz ve veteriner sağlık raporu olmadan sevk edildiği belirlendi.

Araç ve küçükbaş hayvanlar, Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sevkiyat sınırlarının il dışı olması nedeniyle hayvan sahibine 147 bin 200, araç sahibine 26 bin olmak üzere toplam 173 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevzuata aykırı faaliyetlerle etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
Hayvan HaklarıGüvenlik3. SayfaJandarmaSakaryaGüncelTarımÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da belgesiz midyeye 56 bin 666, küçükbaş hayvana 173 bin 200 TL ceza kesildi - Son Dakika
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