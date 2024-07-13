Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Başpınar Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada, R.A. adlı şahıs Yunus E.'yi bıçakla yaraladı. Yaralanan Yunus E., hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olaya karışan diğer şüphelileri gözaltına aldı.

13.07.2024 21:49
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Başpınar Mahallesi'nde Yunus E. (24), B.K.G (24), C.C.D (22) ve O.Ç (22) ile R.A. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, Yunus E'yi bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus E, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, R.A. ile olaya karışan B.K.G, C.C.D. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Başpınar, Sakarya, Hendek, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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