Sakarya'da Cumhur İttifakı tarafından 'Büyük Sevgi Yürüyüşü' gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Cumhur İttifakı tarafından 'Büyük Sevgi Yürüyüşü' gerçekleştirildi

Sakarya\'da Cumhur İttifakı tarafından \'Büyük Sevgi Yürüyüşü\' gerçekleştirildi

Sakarya'da AK Parti ve MHP üyeleri ile vatandaşlar, Türk bayrağı ve parti bayrakları sallayarak Çark Caddesi'ne kadar yürüdü. AK Parti ve MHP il başkanları, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, projelerini ve hizmet sevdasını vatandaşlarla paylaştı.

30.03.2024 17:48  Güncelleme: 17:49
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Sakarya'da Cumhur İttifakı tarafından "Büyük Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti ve MHP üyeleri ile vatandaşlar, Türk bayrağı ve parti bayraklarını sallayarak Çark Caddesi'ne kadar yürüdü.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, burada yaptığı konuşmada, 73 gündür Sakarya'da adım atmadık yer bırakmadıklarını belirtti.

Tüm belediyeleri rekor oyla alma hedefiyle çalıştıklarını aktaran Tever, emek veren teşkilat mensuplarına, kadın ve gençlik kollarına teşekkürlerini iletti.

MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş da Cumhur İttifakı birlikteliğinin, milletin tamamına sirayet ettiğini kaydetti.

Vatandaşların, bu birlik ve beraberliğe güvendiğine işaret eden Alkaş, sandıklara sahip çıkmanın seçim kadar önemli olduğunu vurguladı.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar ise 73 gündür sahada teşkilat mensuplarıyla gezdiklerini belirtti.

Alemdar, 16 ilçe ve merkezde vatandaşların dertlerini ve taleplerini dinlediklerini dile getirerek, projelerini ve Sakarya'ya olan hizmet sevdasını, vatandaşlarla paylaştıklarını kaydetti.

Sorumluluklarının farkında olduklarını aktaran Alemdar, "16 ilçeye hizmet edebilmek, her insanımıza dokunabilmek için çıktığımız bu yolda inşallah başarılı olacağız. İlçelerimizi ve büyükşehirimizi devraldığımız yerden ileriye götürmek için gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.

Alemdar, bu zamana kadar hizmet eden tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.

Programda, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhur İttfakı'nın belediye başkan adayları tanıtıldı.

Kaynak: AA

Yusuf Alemdar, Çark Caddesi, AK Parti, Sakarya, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Cumhur İttifakı tarafından 'Büyük Sevgi Yürüyüşü' gerçekleştirildi - Son Dakika

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