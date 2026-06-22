Sakarya\'da DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 1 Tutuklama

SAKARYA'da DEAŞ terör örgütünün finansman faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. İncelemelerde, örgütün para transferlerinden sorumlu oldukları ve 'havale' yöntemiyle para transferi gerçekleştirdikleri değerlendirilen, MASAK ve HTS raporlarında örgütle bağlantılı kişilerle para transferleri ve iletişim kayıtları bulunduğu tespit edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ekipler, 16 Haziran'da Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1'i Irak ve 2'si de Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde; 1090 adet havale dekontu, 25 gram altın, 28 bin 494 dolar, 7 bin 200 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.