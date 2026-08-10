Sakarya'da Denize Giriş Yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sakarya'nın sahillerinde denize girmek yasaklandı.
SAKARYA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaynarca, Kocaali ve Karasu sahillerinde denize girmek yasaklandı.
Kentin sahil ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denizlere girmek yasaklandı. Kaynarca, Kocaali ve Karasu sahillerindeki plajlara kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar plaja gelenleri denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Kaynak: DHA
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