Sakarya'da Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin Acı Hatıralarını Yansıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakarya'da Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin Acı Hatıralarını Yansıtıyor

Sakarya\'da Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi\'nin Acı Hatıralarını Yansıtıyor

Sakarya'da bulunan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını sergiliyor. Müze, deprem bilincinin artırılması ve gelecek nesillerin bilinçlendirilmesi amacıyla hizmete açılmıştır. Ziyaretçiler, deprem fotoğraflarını görme imkanı bulurken, simülasyon aracılığıyla deprem anını da yaşayabilmektedir. Müzede ayrıca afetlerde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu cam kristaller de sergilenmektedir.

17.08.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da deprem konusunda bilinç oluşturmak amacıyla 20 yıl önce ziyarete açılan Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatıralarını yansıtıyor.

Adapazarı Belediyesince 2004 yılında hizmete açılan müze, göçüğü andıran yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle dikkati çekiyor.

Müzede Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince çekilen deprem fotoğraflarını görme imkanı bulan ziyaretçiler, 17 Ağustos 1999'da 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki 45 saniyelik depremi simülasyon aracılığıyla yaşıyor.

Şimdiye kadar 1 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzede, afetlerde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu cam kristaller de yer alıyor.

"Deprem bilincinin artırılmasını hedefliyoruz"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AA muhabirine, Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acıların tazeliğini koruduğunu belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dilediğini söyledi.

Işıksu, müzenin deprem bilincinin artırılması ve gelecek nesillerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla 2004'te hizmete açıldığını, AFAD, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri aracılığıyla burada yürütülen bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Amacımız hemşehrilerimizi, özellikle de gençlerimizi ve öğrencilerimizi deprem öncesi, anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirmek, onlara bu önemli konuda eğitim vermektir." dedi.

Müzeye gelenlerin simülasyonla deprem anını birebir yaşadığını anlatan Işıksu, şöyle devam etti:

"Deprem öncesinde yapılacak hazırlıklar, deprem anında gösterilecek doğru tepkiler ve sonrasındaki süreç, hayati önem taşımaktadır. Deprem Kültür Müzesi'nde sergilenen fotoğraflar ve belgeler, yaşanan acıları, kayıpları ve sonrasında gösterilen dayanışmayı gözler önüne seriyor. Burada yapılan çalışmaları çok önemsiyoruz. Depreme dair bilinçlenmenin artırılması adına müzemizde sergiler düzenliyor ve halkımızın burayı ziyaret etmesini teşvik ediyoruz. Anadolu Ajansımıza da burada sergilenen fotoğraflar noktasındaki desteği için teşekkür ediyorum."

Müzenin her ay ortalama 3 bin 500 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını aktaran Işıksu, "Ne kadar çok ziyaretçi gelirse o kadar çok insanımıza ulaşacağımızı biliyoruz. Bu bilinçle her bir vatandaşımızın müzemize gelerek buradaki bilgileri, deneyimleri ve hatıraları paylaşmasını, deprem konusunda daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz"

Işıksu, Adapazarı Belediyesi olarak kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Şehrimizin tam kalbinde başlattığımız 'Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda çalışmalarımız gece gündüz süratle devam ediyor. Tüm dinamiklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve milletimizin desteğiyle kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Depremin yıl dönümünde bu müze vesilesiyle bir kez daha depremin acılarını hatırlatıyor ve bilincimizi tazeliyoruz. Depremlere ve afetlere daha da duyarlı bir toplum olma yolunda ilerlemek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

sakarya, sakarya, Kültür Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin Acı Hatıralarını Yansıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 Felaketi yaşayan İzmir’den acı görüntüler Araçlar ve evler küle döndü Felaketi yaşayan İzmir'den acı görüntüler! Araçlar ve evler küle döndü
13:11 Hababam Sınıfı’nın ’Bacaksız’ı Tuncay Akça’dan acı haber Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız'ı Tuncay Akça'dan acı haber
12:13 Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonette 67 kaçak göçmen çıktı Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu kamyonette 67 kaçak göçmen çıktı
11:56 Wanda Nara dudak dudağa Icardi’yi yıkan video Wanda Nara dudak dudağa! Icardi'yi yıkan video
11:49 YRP’den, AK Parti’ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin YRP'den, AK Parti'ye kaptırdığı belediye başkanlarına çağrı: Sizi zor günler bekliyor, baba ocağına gelin tövbe edin
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
18:02 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis’teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Meclis'teki kavgaya sessiz kalmadı: Hakaret edersen cevabını da alırsın
17:26 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş’tan olay paylaşım 6 yıl 9 aya kadar hapsi istenen Mert Hakan Yandaş'tan olay paylaşım
17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
16:53 Mourinho’dan Ferdi ve Fred kararı Fenerbahçe’nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan Ferdi ve Fred kararı! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu
16:19 Artvin’de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti Artvin'de dudağını arı sokan adam hayatını kaybetti
16:12 Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig’deki 3. hafta maçları ertelendi Avrupa kupalarında play-off karşılaşmaları oynayacak temsilcilerimizin Süper Lig'deki 3. hafta maçları ertelendi
16:11 Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor Ercan Ertan: Tiyatroların niteliği düşüyor, seyirci uzaklaşıyor
16:07 İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı
15:54 Meclis’teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel’den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim Meclis'teki Can Atalay oturumundaki yumruklu kavgaya CHP lideri Özel'den ilk açıklama: İnanılmaz derecede utanç içerisindeyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 14:11:48. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Deprem Kültür Müzesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin Acı Hatıralarını Yansıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement