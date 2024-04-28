Sakarya\'da El Yapımı Gofret Üretimi Yapan Girişimci

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Sakarya'da marketlere temin ettiği gofretlerin üretimine başlayan girişimci, el yapımı kreması ve çıtır yapısıyla sade, kakaolu ve tahinli gofretleri müşterilerine ulaştırıyor.

Seyfettin Kısmet, pazarlama işi yaparken zincir marketlere sahip bir firmanın talebi üzerine başladığı gofret tedarikçiliğini 2020'nin başında atölyesini kurarak üretime çevirdi.

Katkı maddesi kullanılmadan elektrikli kalıplarda pişirilen ve kreması geleneksel yöntemle hazırlanan gofretler, sade, kakaolu ve tahinli çeşitleriyle günlük olarak satışa sunuluyor.

Kısmet, AA muhabirine, yaptıkları ürünün lezzetinin kalitesini yaprağının verdiğini, katkı maddesi bulunmayan gofretin hamurunun un, su ve çok az kabartma tozuyla hazırlandığını anlattı.

Daha sonra lezzeti sağlayan asıl unsur kremayı hazırladıklarını belirten Kısmet, "Yiyenlerin lezzetini ayırabildiği asıl kısım krema. Biz ona soğuk sürüm diyoruz. Hiç ısıl işlem görmeden un, yağ ve şeker kullanıyoruz, içerisine başka hiçbir katkı girmeden hazırlanıyor. Soğuk haliyle yaprakların üzerine sürülüyor, yapraklar katlanıp kesimle gofreti oluşturuyoruz." diye konuştu.

"Bugün üretiyoruz, yarın müşterinin masasında"

Kısmet, çeşitleri oluştururken tahin, kakao gibi ürünün doğallığını bozmayacak, renklendirici içermeyen maddeler kullandıklarına değinerek, müşterilerden "çocukluğumuzun lezzeti" şeklinde geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Gofretlerin günlük üretilip taze olarak müşteriye sunulmasının önemine dikkati çeken Kısmet, "İnternet sitesi üzerinden siparişlerini veriyorlar, aynı gün üretimini yapıyoruz, kargoyla gönderiyoruz. Hatta siparişi verirken 'Çay suyunu koydum, çabuk gelsin.' diye mesaj bırakıyorlar. Bugün üretiyoruz, yarın müşterinin masasında." şeklinde konuştu.

Kısmet, insanların geçmişle ilgili doğal lezzetler aradığında işaret ederek, "Biz de yaptığımız gofrette, o pişkin hamur kokusunu, çocukluğu hatırlatıyoruz. Gofretimizi alıp evinde yiyenlerin 'Beni çocukluğuma götürdün.' ifadeleri bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Firmanın Adapazarı ilçesindeki şubesini işleten Süheyla Hacıoğlu, yaprak ve kremanın atölyede üretildiğini kaydetti.

Kremayı sürdüğü yaprakları daha sonra kesip paketlediğini anlatan Hacıoğlu, "Bu gofretin özelliği, taze ve günlük yapılması, çıtırlığı. Çok güzel tepkiler geliyor. Daha ilk ısırıldığında 'Çocukluğumun lezzeti.' denmesi çok önemli. O lezzeti yakaladığımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.