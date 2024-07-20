Sakarya'da Filografi Kursuna Katılan Kadınlar Sanatın İnceliklerini Öğreniyor

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Sakarya'da filografi kursuna katılan kadınlar, sanatın inceliklerini öğreniyor.

Ferizli Halk Eğitim Merkezi'nde yaz sezonunda açılan filografi kursunda 12 kadın eğitim görüyor.

Kadınlar, ahşap malzemelerin üzerine çakılan çivileri, çeşitli renklerdeki iplik ya da tellerle işleyerek şekillendiriyor.

Ürünlerinin satışından gelir eden kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

"Tel ve çivileri sanata dönüştürüyorlar"

Merkez Müdürü Sedat Çaylak, AA muhabirine, kursiyerlerle bu sanatı işlemenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Kadınların burada tel ve çivileri sanata dönüştürdüklerini belirten Çaylak, kursiyerlerin yaptıkları ürünlerin satışından gelir elde ettiğini anlattı.

Kurs eğitmeni Nagihan Cambaz da kursiyerlerin ortaya çıkardıkları eserlerle gurur duyduklarını dile getirdi.

Kursiyer Fazilet Harbi ise yaptıkları bazı ürünleri sattıklarını, bazılarını da evlerinin bir köşesine astıklarını aktararak, "Burada çekiçle çivi çaktığımız zaman stres atıyoruz. Kursa heyecanla geliyoruz." dedi.

Kursiyer Seval Karaman, "Tel ve çivinin aşkı'nı sanata dönüştürüyoruz. Ortaya güzel tablolar çıkıyor. Bu tabloları satıyoruz, aile bütçemize de katkı sağlıyoruz." diye konuştu.