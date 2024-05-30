Adapazarı'nda Gaz Sızıntısı Sonucu Ev Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adapazarı'nda Gaz Sızıntısı Sonucu Ev Patladı: 3 Yaralı

Adapazarı\'nda Gaz Sızıntısı Sonucu Ev Patladı: 3 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir evde tüpten sızan gazın parlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evdeki 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı ve hemen hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

30.05.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde tüpten sızan gazın parlamasıyla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Güngör Sokak'ta tek katlı müstakil evde tüpten sızan gaz parladı.

Parlama sonucu evdeki 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı olay nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adapazarı, Sakarya, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adapazarı'nda Gaz Sızıntısı Sonucu Ev Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:34 Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Adaylığı İddiaları Gündemi Sarsıyor Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Adaylığı İddiaları Gündemi Sarsıyor
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:38 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:27 Çocuk Evi’nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı İstismarcı bakın nasıl memur olmuş Çocuk Evi'nde 14 yaşındaki kıza cinsel istismar skandalı! İstismarcı bakın nasıl memur olmuş
11:23 Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay: 18 yaşındaki Lamia, 37 yaşındaki adama kaçtı
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 13:46:58. #1.12#
SON DAKİKA: Adapazarı'nda Gaz Sızıntısı Sonucu Ev Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement