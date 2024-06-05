Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı

Sakarya\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı

Sakarya'da düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri, Yenikent Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaparak, idareci, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ise halk eğitim merkezlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve programda emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlikte halk oyunları ve sportif gösteriler sunuldu, ayrıca kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilendiği kermes etkinliği düzenlendi.

05.06.2024 14:11
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Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı.

Yenikent Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, insanın öğrenmeyi bıraktığı zaman yaşlanmaya başladığını söyledi.

"Beşikten mezara kadar ilim öğrenin" düsturuyla hareket edilmesi gerektiğini ve hayat boyu öğrenmenin çok önemli olduğunu dile getiren Karadeniz, idareci, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da halk eğitim merkezlerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra halk oyunları ve sportif gösteriler sunuldu.

Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilendiği programda, kermes etkinliği de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Karadeniz, Sakarya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı - Son Dakika

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