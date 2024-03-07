Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden arsa satışı yapmak isteyenlere ait ilanları kopyalayıp iletişime geçtikleri farklı illerdeki 65 kişiyi kapora yoluyla 3 milyon 200 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonu ve SIM kart, ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Sakarya'da İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Tutuklama - Son Dakika
Erzurum'da 2024 yılının ilk 2 aylık döneminde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında 78 kişi yaralandı. Ayrıca, bu dönemde 189 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılında ise toplamda 174 ölümlü-yaralamalı kaza ve 408 maddi hasarlı kaza yaşandı.
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 30 adet kartuş ve 3 adet uçaksavar fişeği, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, açılışta Kumluca halkının belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti. Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkanı adayı Hüseyin Orhantekin de göreve geldiklerinde, Kumluca'nın acil bekleyen sorunlarını çözeceklerini belirtti.
Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüp Sultan Camisi'ni ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyuyla yıkadı. Belediye Başkanı Deniz Köken, çalışmaları inceledi ve herkesi Ramazanda Eyüpsultan'a beklediklerini söyledi.
Dokunulmazlığı kalkan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Mahkeme, dava dosyanın mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
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