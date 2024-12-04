Sakarya\'da Jandarma Operasyonu: Kaçak Tütün ve Uyuşturucuya Geçit Yok

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SAKARYA'da jandarma ekipleri tarafından Karasu, Adapazarı, Hendek, Kaynarca ve Söğütlü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda binlerce adet boş makaron, onlarca elektronik sigara, tütün ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adresler ile kaçak ürünler taşıyan ticari araçlara yönelik Karasu, Adapazarı, Hendek, Kaynarca ve Söğütlü ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Karasu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 35 bin 700 bandrolsüz boş makaron, 4 bin 400 bandrolsüz dolu makaron, 170 elektronik sigara, 162 nargile tütünü, 90 paket ve 10 kilogram kıyılmış tütün, Adapazarı'nda ise 22 kök kenevir, 4 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 55 fişek, 14 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Hendek, Kaynarca, Söğütlü ve Ferizli'de şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda ise sahte içkiler ile etil alkol, 29 elektronik sigara, 6 elektronik sigara likidi, 16 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında D.A. (60), O.B.Ö (31) İ.Ö. (56), M.K (41), G.S. (32) ve K.Ş. (27) ve M.K. (31) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER: İsa ÇİÇEK/SAKARYA