Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu

Sakarya\'da Kaçak Tütün Operasyonu
06.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma, kaçak tütün ve makaronlarla ilgili operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

SAKARYA'da jandarmanın Geyve ve Karasu ilçelerinde düzenlediği operasyonda çok sayıda bandrolsüz makaron ve gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Geyve ve Karasu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda; 163 bin adet bandrolsüz boş makaron, 60 bin adet doldurulmuş makaron, 270 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram paketlenmiş tütün, elektronik sigara sarma makinesi, 10 adet elektronik tütün doldurma makinesi, 6 adet helezon (tütün ayrıştırma) makinesi, elektronik terazi ve hava kompresörü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Jandarma, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika’ya döndü Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika'ya döndü
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 19:01:54. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.