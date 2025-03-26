Sakarya'da Kadir Gecesi İbadet Coşkusu - Son Dakika
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Sakarya'da Kadir Gecesi İbadet Coşkusu

Sakaryalılar Kadir Gecesi'nde camilere akın ederek dualar ve ibadetlerle geceyi geçirdi.

26.03.2025 22:55
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Sakarya'da Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti

SAKARYA - Sakarya'da mübarek Kadir Gecesi eda edildi. Sakaryalı vatandaşlar ibadet için camilere akın etti.

Her ilde olduğu gibi Sakarya'da da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi. Akşam ezanı itibariyle ibadetleri için camiye gelen cemaat, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualar eşliğinde yatsı namazını kılıp ibadetlerini gerçekleştirdi. Sakarya'nın tarihi camisi olan Orhan Gazi Camii'ne gelen vatandaşlar namazın ardından ellerini semaya açarak dua etti. İbadet etmek için Orhan Gazi Camii'ne gelen Mert Özkan, "Mübarek aylarda ibadet etmek insani ekstra motive ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Müslüman aleminin Kadir Gecesini kutluyorum. İbadetimizi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Böylesine güzel bir akşamda arkadaşlarımızla beraber dışarıda böyle namaz kılmak bizi ekstra mutlu ediyor" derken, Kadir Gecesinin önemini belirten Furkan Yıldız ise, "Allah'ın izniyle dualarımız ve ibadetlerimizi yapacağız. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece. İsteklerimizi rabbimize dua ederek isteyeceğiz inşallah" ifadelerin yer verdi.

Kaynak: İHA

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