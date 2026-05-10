Sakarya'da Kahraman Şoför

10.05.2026 01:34
Sakarya'da otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar kaydedildi.

Sakarya'da belediye otobüsü şoförünün rahatsızlanan bir yolcuyu otobüsle hastaneye yetiştirmesi araç içi kamerasınca görüntülendi.

Demokrasi Meydanı-Kampüs hattında çalışan otobüs şoförü Onur Çelik, 8 Mayıs'ta seyir halindeyken bir gencin otobüste rahatsızlandığını fark etti.

Baygınlık geçiren gence ilk müdahaleyi otobüste bulunan tıp merkezi hemşiresi Vildan Karakaya yaptı.

Trafikteki sürücülerden yol isteyen Çelik, duraklarda durmadan genci otobüsle Serdivan Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Dün Demokrasi Meydanı-Kampüs seferini yapan 26 numaralı otobüsümüz seyir halindeyken rahatsızlanan hemşehrimize ilk müdahaleyi yapan tıp merkezi çalışanımız Vildan Hanım'a, hiç düşünmeden rotasını hastaneye çeviren kaptanımız Onur'a teşekkür ediyorum. Gösterdikleri örnek davranış için tebriklerimi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin araç içi kamerasınca kayda alınan görüntülerde, otobüste bulunanların baygınlık geçiren gence destek oldukları, sürücü Çelik'in trafikteki araçların sürücülerinden yol istediği ve genci hastaneye götürdüğü anlar yer aldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
