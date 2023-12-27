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Sakarya'da Kampüs-Çarşı raylı sistem hattı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'na kadar uzatılıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Kampüs-Çarşı raylı sistem hattı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'na kadar uzatılıyor

Sakarya'da hayata geçirilecek olan Kampüs-Çarşı raylı sistem hattının güzergahı, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'na kadar uzatılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay alınan uzatma çalışmalarıyla birlikte hattın 11 istasyonu bulunacak ve hat uzunluğu 9 kilometreden 13 kilometreye çıkacak. Projenin hazırlanmasında Cumhurbaşkanı, AK Parti ve MHP'nin katkıları olduğu belirtildi.

Sakarya\'da Kampüs-Çarşı raylı sistem hattı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu\'na kadar uzatılıyor
27.12.2023 - 13:35,
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Sakarya'da hayata geçirilecek "Kampüs-Çarşı" raylı sistem hattı güzergahının Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'na kadar uzatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fizibilite çalışmalarına başlanan raylı sistem hattının güzergahının uzatılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, üniversiteyle merkez arasında hayata geçirilecek hattın 11 istasyona sahip olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Dün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdik. 11 istasyonu olan Kampüs-Çarşı hattımızın Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'na kadar uzatmayı Bakanlıktan onaylattık. Şimdi 15 istasyonu olacak ve 9 kilometreden 13 kilometreye kadar uzadı hat. Bakanlığımız sağ olsun bunu kabul etmiş oldu."

Projelerin hazırlanmasında yoğun bir süreç yaşadıklarını belirten Yüce, "Projelerimizi hazırladık, 4 güzergah belirledik. Cumhurbaşkanımıza sunuldu ve onay aldı. Bir protokolle işlem başladı. Ali İhsan Yavuz genel başkan yardımcılarımızın katkıları var, partimizin diğer kıymetli vekillerinin katkıları, MHP paydaşımızın katkısı var. Bu büyük bir proje." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Sakarya, Ulaşım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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