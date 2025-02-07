Sakarya'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Sakarya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden İ.K. (53) idaresindeki 34 EVA 561 plakalı otomobil, Sapanca geçişinde M.A. (53) yönetimindeki 80 AHC 03 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü ile yanındaki M.T. (29), İ.K.T. (26) ve M.L.T. (3) Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.T. (29) müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı İ.K.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, otomobil sürücüsü ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.