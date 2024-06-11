Sakarya\'da Kereste Atölyesinde Yangın: Büyük Hasar Oluştu

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın, büyük çapta hasara neden oldu.

Yeni Mahalle'de bulunan bir kereste atölyesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Bu sırada dumandan etkilenen 1 itfaiye personeline, ambulansta müdahale edildi.

Yangın, Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve su tankerlerinin de destek verdiği çalışmayla kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle söndürülen yangında, kereste atölyesinde büyük çapta hasar oluştu.