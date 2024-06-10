Sakarya'da Kimyasal Atık Dökenlere 1 Milyon 936 Bin 5 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Sakarya'da Kimyasal Atık Dökenlere 1 Milyon 936 Bin 5 TL Cezai İşlem

Sakarya\'da Kimyasal Atık Dökenlere 1 Milyon 936 Bin 5 TL Cezai İşlem

Sakarya'da kimyasal atık döktükleri tespit edilen 2 kişiye toplam 1 milyon 936 bin 5 lira ceza verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve atık dökümü yaptıkları sırada yakalandılar. Ayrıca, araçta ve üzerlerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, kimyasal maddenin tehlikeli atık sınıfına girdiği belirlendi ve iki kişiye toplamda 1 milyon 936 bin 5 lira idari para cezası uygulandı.

10.06.2024 18:35
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Sakarya'da kimyasal atık döktükleri tespit edilen 2 kişiye toplam 1 milyon 936 bin 5 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il sınırları içinde kimyasal atık dökümü yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurulan fotokapanlarla şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

MOBESE, Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kameralarını inceleyen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimyasal atığın Kocaeli'nden Sakarya'ya kamyonla taşındığını belirledi.

Atık dökümü yaptıkları sırada ekiplerce yakalanan zanlılara ait araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği, 1 pompalı av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda döküm yapanlar hakkında adli işlem başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, aracın kasasındaki kimyasal maddenin tehlikeli atık sınıfının belirlenmesi için alınan numuneler TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne gönderildi. Merkezin raporunda, maddelerin "muhtemel tehlikeli atık" olduğu tespitine yer verildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, iki kişiye toplam 1 milyon 936 bin 5 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan tehlikeli atık maddenin alındığı firma hakkında adli işlem başlatılmak üzere konuyla ilgili dosya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Sakarya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Kimyasal Atık Dökenlere 1 Milyon 936 Bin 5 TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Kimyasal Atık Dökenlere 1 Milyon 936 Bin 5 TL Cezai İşlem - Son Dakika
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