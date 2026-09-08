Sakarya'da kızına cinsel istismar suçundan yargılanan baba 31 yıl hapis cezası aldı
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan C.B.'yi 'zincirleme halde çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 30 yıl ve 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar duruşmasında anne Ş.B. hazır bulunurken, sanık C.B. cezaevinden SEGBİS ile katıldı.
Sakarya'da, kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 31 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasında, taraf avukatları ile anne Ş.B. hazır bulundu. Sanık C.B. ise duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık C.B.'yi "zincirleme halde çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl, "müstehcenlik" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA
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