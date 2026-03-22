Sakarya'da Kokain Operasyonu: 39 Paket Ele Geçirildi

SAKARYA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, satışa hazır halde 39 paket 30, 83 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, U.E. (32) isimli şüphelinin Serdivan ilçesindeki bir adreste kokain maddesini satışa hazır şekilde paketlediği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramalarda 38 parça halinde satışa hazır toplam 30,83 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan U.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.