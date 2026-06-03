Sakarya'da Kültür Yolu Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 26 şehri kapsayan "Türkiye Kültür Yolu Festivali", 4-12 Temmuz tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin Sakarya programı belli oldu.

Festivalde 9 gün boyunca konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek.

Haluk Levent 4 Temmuz'da, Ferhat Göçer 5 Temmuz'da, Demet Akalın 6 Temmuz'da, Sefo 7 Temmuz'da, Ebru Yaşar 8 Temmuz'da, Resul Dindar 9 Temmuz'da, Bayhan 10 Temmuz'da, Oğuzhan Koç 11 Temmuz'da, Kıraç 12 Temmuz'da Millet Bahçesi'nde konser verecek.

"Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri Sergisi" 4 Temmuz'da Serdivan Belediyesi Kubbealtı Sergi Salonu'nda, aynı gün "Yaşayan Miras: Sakarya Sergisi" Ofis Sanat Merkezi'nde izlenime sunulacak.

"Süt Kardeşler" tiyatro oyunu ise 11 Temmuz'da Adapazarı Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kültür Yolu Festivalini uzun zamandır büyük heyecanla beklediklerini ifade etti.

Festivalde birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağını belirten Alemdar, "Konserlerden tiyatrolara, sergilerden söyleşilere ve çocuk etkinliklerine kadar her yaştan vatandaşımıza hitap eden dopdolu festival Sakarya'da olacak. İnşallah bu güzel atmosferde aynı şarkılarda, aynı duygularda buluşacak, kültür ve sanatın birleştirici gücünü hep birlikte yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.