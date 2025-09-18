Sakarya\'da lise öğrencileri meslek seçimlerini saha gözlemleriyle şekillendiriyor

Sakarya'da lise öğrencileri, kariyer planlarına farklı meslek gruplarıyla ilgili sahada yaptıkları gözlemlerle yön veriyor.

Kaynarca ilçesindeki Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinin idarecileri tarafından öğrencilerin kariyer planlarında doğru adım atabilmeleri ve severek yapabilecekleri meslekleri seçebilmeleri için "İmam Hatip Aidiyetini, Niteliğini ve Niceliğini Artırma, Kişisel-Kültürel Akademik Gelişime Katkı ve İstikamet Projesi (HANGİ)" hayata geçirildi.

Projeyle farklı meslek gruplarının çalışmalarını yerinde görme imkanı sunulan 30 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde ilk olarak kentteki bir hayvanat bahçesini ziyaret ederek veterinerlerden meslekleri hakkında bilgi edindi.

Ziyaret sırasında veteriner hekimler, öğrencileri mesleğin sorumlulukları, zorlukları ve hayvan sağlığına katkı sağlamanın güzellikleri hakkında bilgilendirdi. Öğrenciler, daha sonra hayvanları besledi, yılanları omuzlarına aldı, papağan, geyik, zebra, şempanze gibi hayvanları yakından görme imkanı buldu.

Hayvanların beslenmesi, bakımı ve tedavi süreçlerini de yakından gözlemleyen öğrencilerden bazıları, veteriner hekimliği kariyer planlamasına dahil etti.

Saha gözlemleriyle devam edecek projeyle öğrencilerin, teorik bilgilerin yanı sıra gözlem yaparak geleceklerine dair bilinçli kararlar almaları hedefleniyor.

"Öğrencilerin yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz"

Okul müdürü Ali Akıllı, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencileri, okul dışı öğrenme ortamlarında geliştirmek istediklerini söyledi.

Öğrencilerin öğrenmeye meraklı, araştıran ve sorgulayan bireyler olabilmesi için teorik eğitimlerin yanı sıra saha gözlemleriyle de onlara katkı sunmak istediklerini belirten Akıllı, "Hem kişisel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak hem de çocukların mesleki açıdan birebir işin içinde olarak kendilerine uygun mu değil mi diye görmelerini istiyoruz. Burada da veterinerlik mesleğini tanırken, çeşitli hayvanları gördüler. Onlara temas ederek beslenme, bakım ve tedavileriyle ilgilendiler. Çocukların bir mesleği yapıp yapamayacakları hakkında farkındalıkları oluşuyor. Buraya gelirken veterinerlikle çok ilgilenmeyen çocuklardan veterinerlik mesleğini düşünmeye başlayanlar oldu." diye konuştu.

Akıllı, projeyle öğrencilerinin yaşayarak öğrenmelerini amaçladıklarını kaydetti.

"Hayvanlarla temas kurmak veterinerliğe ilgi göstermemi sağladı"

12. sınıf öğrencisi Sevinç Aynalı da hayvanların doğanın insana sunduğu en masum ve sadık canlılar olduğunu, onlarla uyum içinde yaşamanın, onları korumanın insani ve vicdani görev olduğunu dile getirdi.

Hayvanları sevmenin yaşamı sevmek olduğunu anlatan Aynalı, "Gerçek sevgi de karşılık beklenmeden olandır. Onlara göstereceğimiz en küçük sevgi, bizim hem iç dünyamızı zenginleştirecek hem de hayvanlarla bağımızı güçlendirecektir. Okulumuzun hazırladığı 'HANGİ' projesi kapsamında da bu ziyaretle bu görevi daha iyi anlayıp hayvanlarla bağımızı güçlendirdik. Buraya gelmeden veterinerlik konusunda herhangi bir düşüncem yoktu, geldikten sonra hayvanlarla temas kurmak veterinerliğe ilgi göstermemi sağladı." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Sena Türkoğlu ise ziyaretin ön yargılarını kırdığını, bu anlamda güzel deneyim yaşadıklarını belirterek, "Veterinerlik düşündüğüm meslekler arasında diyebilirim. 'HANGİ Kariyer' diye çıktığımız bu yolda ilk durağımız veterinerlik oldu. Bu mesleği yakından tanıyarak hayvan sağlığı, bakımı ve tedavisi gibi birçok bilgi edindik. Bu etkinlik güzel bir deneyim yaşatırken, meslek seçimlerinde de yardımcı olacak." dedi.

Hayvanat bahçesinde görevli veteriner hekim Oğuzhan Güral da öğrencilere mesleğin zor ve güzel yanlarını anlattıklarından bahsederek, ziyaret sonrası bazılarının fikir değiştirerek veteriner olmayı istediğini belirttiğini, bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.