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Sakarya'da Metrobüs Projesine Başlandı

Sakarya\'da Metrobüs Projesine Başlandı

Sakarya'da 17 km uzunluğunda metrobüs hattı için çalışmalar başladı, 11 istasyon planlandı.

19.12.2024 20:46
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Sakarya'da hayata geçirilecek 17 kilometrelik, 11 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenikent bölgesi ile şehir merkezi arasında köprü niteliği taşıyan Millet Bahçesi-Yenikent metrobüs hattı için proje tamamlanarak ulaşım aksı tüm detaylarıyla hazırlandı.

Belediye ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın gözetiminde proje için ilk kazmayı vurarak çalışmaları başlattı.

Yatırımın güzergahları ve bölünmüş yol projeleri tamamlandı. Şehir Hastanesi, Cevat Ayhan Fen Lisesi, Korucuk Hastanesi, Camili-Valilik, Karaman- Evrenköy, Karakamış, Okullar Bölgesi, Yazlık, Şeker Mahallesi, Şeker Camisi ve Millet Bahçesi olmak üzere 11 istasyon planlandı.

Sebahattin Zaim Bulvarı paralelinde yer alan yol için genişletme, menfez duvar, köprülerin yola göre inşası ve çevresine betonarme yapıların yapılması, kazı dolgu işlemleri gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında 6 ile 8 metre aralığında yol yapılacak ve toplamda 17 kilometrelik metrobüs güzergahı inşa edilecek. Ayrıca doğal gaz ve enerji deplaseleri hazırlanacak, mevcut kavşaklarda ise revizyon çalışması yapılacak.

Günlük 35-50 bin arası yolcu taşıması planlanan metrobüsler, 19 ve 21 metre uzunluğunda, 200 yolcu kapasiteli olacak. Kavşak noktalarına geldiğinde ise sinyalizasyon önceliği metrobüslere verilecek.

"İnşallah en yakın zamanda metrobüslerimiz yollarda olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, vatandaşların daha konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için ulaşıma yönelik hamleleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yenikent bölgesinden şehir merkezine daha sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlayabilmek için metrobüs hattının yapımına başladıklarını belirten Alemdar, "İnşallah en yakın zamanda metrobüslerimiz yollarda olacak. Yeni yapılacak şehir hastanemizin tam içinden kalkacak şekilde Adapazarı merkezine vatandaşlarımızı metrobüsle taşımış olacağız. Çalışmalar tamamlandığında Yenikent bölgesinin hem cazibesi artacak hem de ulaşım konusundaki rahatlıkla beraber yolcu sayısının artacağına inanıyorum. Rahat, konforlu ve güvenli seyahat özgürlüğünü vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alemdar, destekleri için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, İl Başkanı Yunus Tever ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile mesai harcayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Işıksu da Adapazarı için çok kıymetli bir yatırımın başlangıcında olduklarını belirterek, "Öncelikle Yusuf başkanıma bu yatırım için şükranlarımızı sunuyorum. Yenikent bölgemiz için gerçekten özlenen, beklenen bir yatırımdı. Şehir hastanemiz de tamamlandığında neredeyse 100 binlik bir nüfusa hizmet edecek. Yenikent bölgemize ve şehrimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Belediye, Politika, sakarya, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

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