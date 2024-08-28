Sakarya'da motokurye ile otomobil çarpışması: Bir kişi hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan motokurye, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir pizzacıda kurye olarak çalışan Kerem Turhan'ın (21) kullandığı motosiklet ile M.O (19) idaresindeki 54 AHD 996 plakalı otomobil, Yalı Mahallesi mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada motokurye yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.