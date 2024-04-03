Sakarya\'da Otomobilin Yaya Geçidinde Genç Kadına Çarpması

CHP Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu yeniden seçildi

CHP'nin Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçimde 34 bin 469 oy alarak yeniden başkan seçildi. Kırşehir'de katılım oranının yüzde 74 olduğu seçimde CHP, en büyük oy oranına ulaşarak birinci parti oldu.