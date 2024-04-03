Sakarya\'da Otomobilin Yaya Geçidinde Genç Kadına Çarpması

Sakarya'da otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçen genç kadına çarpması kameraya yansıdı.
Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi'nde seyreden S.K. (19) idaresindeki 54 SA 697 plakalı otomobil, Ormanpark önündeki yaya geçidinden karşıya geçen A.S.E'ye (23) çarptı.
Yaralanan genç kadın, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Boynu kırıldığı öğrenilen A.S.E'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Gözaltına alınan sürücü S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan halk otobüsünün araç kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin hızla gelerek yaya geçidinde A.S.E'ye çarpması ve genç kadının savrulması yer alıyor.
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