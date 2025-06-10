Sakarya\'da Otoyolda Feci Kaza: 7 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 01 AJD 309 plakalı tanker, Sapanca geçişi Yanık Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.